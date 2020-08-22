Жириновский рассказал, сколько Лукашенко осталось править Белоруссией

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко будет тяжело остаться у власти. В скором времени он может потерять устойчивое положение и потерять пост президента республики.

Такого мнение придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.