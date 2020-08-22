Белорусскому лидеру Александру Лукашенко будет тяжело остаться у власти. В скором времени он может потерять устойчивое положение и потерять пост президента республики.
Такого мнение придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Москва больше не даст столько, сколько давала, Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине, под новое прозападное правительство, а тогда ему места нет в этой системе", — пояснил политик.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.