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Эксперт: политически Лукашенко себя полностью исчерпал

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Сейчас нет смысла формировать новое правительство Белоруссии. Эпоха Александра Лукашенко завершена.

Такое мнение высказал редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов.

"Лукашенко политически уже полностью себя исчерпал. Я думаю, что его эпоха закончена, его карьера тоже в ближайшее время закончится. Причем не только фактически, но и номинально. Ему абсолютно нечего предложить собственномународу", — отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, сложно предположить, кто может войти в новое правительство республики.

Напомним, что в кабмин Белоруссии сложил с себя полномочия. Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Как заявил Лукашенко, работа над составом кабинета министров идёт больше года, поэтому правительство практически полностью уже сформировано.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в республике готовится третий вариант новой Конституции. Первые два отверг президент. Он заявил, что как только состоится референдум по Конституции, он готов сложить с себя полномочия президента.

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