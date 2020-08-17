В Белоруссии разрабатывают третью версию новой Конституции

Конституционная реформа ожидает Белоруссию. В стране продолжается работа над новой версией главного закона страны.

Два варианта уже были подготовлены и отвернуты властями.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над конституцией", — пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что, как заявил глава республики сегодня на встрече с рабочими МЗКТ, он готов сложить с себя полномочия президента после проведения референдума по Конституции.

Напомним, что о конституционной реформе Лукашенко говорил и в ходе своей предвыборной кампании. По его словам, главный закон страны требует "решительных изменений". Тогда президент заявлял, что все требуют перемен, но никто не говорит, каких. Но для любых перемен нужно обновление Конституции. Лукашенко заверил, что обновлённая Конституция Белоруссии будет приниматься на референдуме, где предстоит чётко определить, "каким путём будем идти".

Сейчас в Белоруссии продолжаются массовые протесты и забастовки. Граждане страны не согласны с итогами президентских выборов. Они требуют пересмотра итогов голосования, либо проведения перевыборов, либо отставки Александра Лукашенко.