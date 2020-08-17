Правительство Белоруссии сложило полномочия

Кабинет министров Белоруссии сложил с себя полномочия. В стране формируют новое правительство.

Это стандартная процедура после президентских выборов. Как заявил новоизбранный глава государства Александр Лукашенко, кабмин почти сформирован, работа над ним велась больше года.

Документ об отставке кабинета министров опубликован на правовом портале. Как в нём говорится, премьер-министр и другие члены правительства продолжат выполнять свои обязанности пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко подписал указ о полномочиях кабмина. В новый состав Совета министров по должности входят председатели президиума Национальной академии наук, Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который вышел на шестой срок управления государством. Граждане республики отказались принимать итоги выборов и начали выходить на митинги. Они продолжаются по сей день.