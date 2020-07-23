Трамп: антирасистские демонстрации подтолкнули рост заболеваний COVID

Дональд Трамп назвал протесты Black Lives Matter против расизма одной из вероятных причин недавнего всплеска случаев заболевания коронавирусом.

Президент США не стал напрямую обвинять антирасистские демонстрации, но предположил, что они "заставили американцев ослабить бдительность в отношении пандемии":

" Вероятно, существует ряд причин для всплеска случаев заражения", - сказал Трамп журналистам на своем брифинге по вирусу. - Случаи заболевания начали расти среди молодых американцев вскоре после начала демонстраций, о которых вы очень хорошо знаете".

Эксперты в области общественного здравоохранения США с президентом не согласны. Они говорят, что существует мало доказательств того, что протесты способствуют распространению коронавируса в Нью-Йорке, Чикаго, Миннеаполисе, Вашингтоне или других городах:

"Они (акции и демонстрации) проходили на открытом воздухе, где вирус распространяется менее легко, и большинство участников носили маски для лица, что даже Трамп признал наконец эффективной профилактической мерой"

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