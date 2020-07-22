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Трамп признал, что пандемия "ухудшается"

Мир

Президент США Дональд Трамп с сегодняшнего дня возобновил свои ежедневные брифинги и первое заявление, которое он сделал, касалось коронавирусной пандемии.

Хозяин Белого дома признал, что ситуация в самое ближайшее время, "скорее всего, ухудшится".

Трамп, ранее отрицавший пользу медицинских масок, как средства индивидуальной защиты от COVID, теперь призывает людей их носить.

"Пандемия вероятно, к огромному сожалению, ухудшится. Я вообще-то не люблю об этом говорить, но так оно и есть на самом деле. У нас тлеют угли и горят пожары - мы находимся в тяжелом положении. Я прошу всех, когда вы не в состоянии социально дистанцироваться, носить маску, - сказал Трамп. - Наденьте маску, нравится она вам или нет, но она действует". 

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Достав из кармана пиджака маску, он добавил: - Я ношу ее с собой ... У меня есть маска прямо здесь. Я ношу его с собой и с удовольствием им воспользуюсь."

Однако запоздалого призыва оказалось недостаточно, чтобы успокоить критиков президента. Хизер Макги, сопредседатель группы гражданских прав Color Of Change, сказала сети MSNBC: "это слишком поздно на три месяца и 30 или 40 000 жизней потеряно слишком поздно."

Несмотря на более сдержанный и реалистичный тон, Трамп также предложил оптимистичные слова о снижении смертности и прогрессе в области вакцин и лечения Covid-19. Брифинг был последней из нескольких попыток возобновить публичную реакцию Трампа на пандемию, после нескольких месяцев перехода от очевидного отрицания к" военному времени", чтобы сосредоточиться на экономике и других темах.

Трамп предварительно просмотрел брифинги как имеющие хороший "слот "в 5 вечера, который ранее хвастался сильными"рейтингами". Но во вторник к нему не присоединился Энтони Фаучи, главный специалист по инфекционным заболеваниям страны, который сказал интервьюеру, что он не приглашен, ни координатор реагирования Дебора Биркс, которая, как утверждал Трамп, была "прямо снаружи" зала брифингов.

Критики предположили, что брифинги вернулись, хотя и в другой форме, в попытке доминировать в центре внимания СМИ за счет конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. На вопрос, считает ли он, что американцы должны судить его в ноябре по его обращению с пандемией, Трамп ответил: "Это, среди прочего. Я думаю, что американский народ будет судить нас по этому вопросу. Но они будут судить нас по экономике, которую я создал."

Ранее во вторник Байден повторил свою критику реакции Трампа на пандемию. " Его собственный штаб признает, что Дональд Трамп проваливает самое важное испытание быть американским президентом: обязанность заботиться - о вас, о всех нас",-сказал бывший вице-президент в Нью-Касле, штат Делавэр . "Он бросил тебя и бросил эту страну."

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