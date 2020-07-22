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"Стена мамочек" защищает протестантов в американском Портленде

Мир

Сотни матерей приняли участие в массовых демонстрациях в американском Портленде, встав живой баррикадой между протестантами Black Lives Matter и военными.

Сотни женщин, одетых в желтое и поющих "Руки вверх, пожалуйста, не стреляйте в меня" — по всей Америке были восприняты, как свидетельство того, что отправка Трампом федеральных агентов не только не остановила протесты, но и оживила их.

"Зловещий вид федеральных агентов в камуфляже, выхватывающих демонстрантов с улиц Портленда, заставил нас протестовать и защищать живым щитом своих детей от агрессивных военных, присланных Трампом", — говорят участницы акции.

Как сообщают СМИ, каждый вечер женщины, одетые в желтое, выходят на "неспокойные" улицы Портленда.

"Как белая женщина из высшего среднего класса в самом Белом городе Америки, я больше не могла оставаться в стороне, — говорит Джейн Уллман, главный финансовый директор технологических стартапов в крупнейшем городе штата Орегон. — Я много занимаюсь самообразованием со времен Джорджа Флойда. Участие федералов в этом деле толкнуло меня на улицу. Я вдруг поняла, что надо действовать".

По ее словам, "стена мамочек" поначалу была всего лишь символическим актом неповиновения, но теперь "это переросло в главную демонстрацию одного из крупнейших протестов на сегодняшний день".

35-летняя мать двоих детей Бев Барнум, призывает в Facebook:

"Нас, мам, часто недооценивают. Но мы сильнее, чем нам кажется. Давайте четко дадим понять, что мы будем защищать протестующих без применения насилия, — сказала она. — Мы прольем свет на несправедливость, творящуюся в Портленде"

Напомним, сегодня Портленд стал центром американских протестов — там люди выходят на улицы почти каждую ночь на протяжении 2 месяцев.

Чтобы помочь властям города навести порядок, президент США ввел в Портленд военных. Но вместо благодарности Власти штата Орегон подали в суд на Белый дом

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