В США уже почти неделю продолжаются массовые протесты во многих городах. Поводом стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Примерно в четырех десятках городов из-за беспорядков введен комендантский час.
Конечно, размах протестов произвел большое впечатление и на власти, и на прессу, и на обывателей. Дональд Трамп, например, пригрозил объявить антифашистскую группу "Антифа" террористической организацией.
"Насилие, подстрекаемое и осуществляемое "Антифа" и другими аналогичными группировками в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и относиться к нему будут соответствующим образом", — заявил генпрокурор Уильям Барр.
Практически сразу же после начала беспорядков американские политики и эксперты начали искать участие иностранных государств в нынешних беспорядках. Нет, доказательства этого отсутствуют. Но эта история не про доказательства.
Конечно же, едва ли не первой стала версия о "русском следе". Сначала об этом рассуждали некие эксперты, а в воскресенье эстафету подхватила бывший советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. В эфире телекомпании CNN она заявила, что протесты могли быть организованы извне по "российской методичке".
"Есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все боремся и с которыми необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Основываясь на своем опыте, а я ни сегодня, ни вообще сейчас не читаю данные разведки, но основываясь на своем опыте, (могу сказать, что) это также прямо из российской методички", — заявила она.
Ведущий CNN Вольф Блитцер в ответ на это указал, что, по его убеждению, "русские на протяжении десятилетий" пытались "опозорить Соединенные Штаты, сея разногласия на расовой почве", после чего поинтересовался у Райс, это ли она имела в виду.
"Мы постоянно наблюдаем это, мы видели это много лет и, честно говоря, видим каждый день в социальных сетях, где они берут любую болезненную, спорную тему — будь то иммиграция, права гомосексуалистов, вооруженное насилие и, как всегда, расизм — и играют по обе стороны. Их цель — не просто опозорить Соединенные Штаты. Их цель — разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом", — сказала она.
В принципе, чего-то подобного следовало ожидать. Это вполне укладывается в реакцию демократов на происходящее: "Протесты сами по себе правильны, но насилие и погромы плохо". По этой логике, сами американцы на насилие и погромы неспособны, следовательно, кто-то их провоцирует. А кто их может провоцировать? Русские конечно, кто же еще…
В этой связи демократы и сочувствующие им СМИ начали цитировать мартовскую статью "Нью-Йорк Таймс", в которой утверждалось, что российские спецслужбы пытаются посеять в США межрасовую рознь накануне президентских выборов.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление Райс, назвал его немыслимым.
"Немыслимо! Но она не шутит, она говорит на полном серьезе. Это демонизация русских или промывание мозгов? Возможно и то, и другое", — написал Ульянов в "Твиттере".
Повторимся, проблема не в доказательствах. Главное, запустить в мейнстримную прессу мысль, что к протестам и беспорядкам могут быть причастны русские. Это в большей степени еще и внутриполитическая история. Ее наверняка будут разыгрывать во время избирательной кампании. По мнению демократов, тема "русского вмешательства" еще вполне может сработать. А коли так, то ее будут раскручивать по максимуму.
Впрочем, вовсе не факт, что республиканцы не попытаются перехватить эту тему у демократов, таким образом ее нейтрализовав.
Вот, например, большой "доброжелатель" нашей страны, сенатор-республиканец Марко Рубио обнаружил активность в соцсетях аккаунтов, связанных "как минимум с тремя иностранными противниками". По его словам, с этих аккаунтов "активно разжигают и пропагандируют насилие и конфронтацию с разных сторон".
Рубио, заметим, является исполняющим обязанности председателя сенатского комитета по разведке.
В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что информация Рубио была точной и пообещал "добраться до сути".
А стало быть, нельзя исключать, что мы на пороге очередной антироссийской кампании. Помешать ей, скорее всего, будет сложно, поскольку речь идет в первую очередь об американской внутриполитической борьбе. Которая, впрочем, отразится и на международных делах.
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