Протесты в США переросли в беспорядки

Протесты в Соединённых Штатах в связи с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются и проходят уже не только в Миннеаполисе, где было совершено злодеяние, но и распространились по всей стране. Протесты в Миннеаполисе вылились уже в поджоги и грабежи. В Миннеаполис переброшены подразделения национальной гвардии. Дональд Трамп обвинил руководство города в неспособности обеспечить безопасность граждан.

Президент Трамп в своем твитере заметил, что за мародёрством неизбежно следует стрельба.

Негритянская общественность восприняла угрозу применения оружия против протестующих как отсылку к лозунгам расистов прошлого, когда линчевание негров было нормой жизни в Соединённых Штатах.

Заполыхала Атланта, протесты докатились и до столицы. Во второй половине дня 29 мая, ближе к вечеру, протестующие заполнили сквер перед Белым домом и стали скандировать: "Правосудие для всех!", "Наказать убийц!".

Большинство протестовало мирно, однако некоторые особенно распалившиеся демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес полиции и пытались спровоцировать потасовку. Протесты продолжались и за полночь.

Напряжение не спадает. Надо отметить, что убийство Флойда произошло без какого бы то ни было повода. Его задержала охрана продовольственного магазина, которая решила, что у этого покупателя одна из 20-долларовых купюр, которой он расплачивался, якобы оказалась фальшивой. Никакого сопротивления прибывшей полиции Флойд не оказывал, тем не менее его, уже в наручниках, полицейский повалил на землю, затем принялся давить на шею коленом. Флойд умолял дать ему возможность дышать, взывал к помощи, но тщетно.

За последние годы полицейское насилие в отношении чернокожих стало все чаще фиксироваться при помощи современных средств коммуникации, сто заставило мобилизоваться негритянскую общественность, при поддержке прогрессивных сил США.

Движение "Жизнь чёрных тоже ценность" (BlackLivesMatter) родилось именно как ответ на насилие со стороны полицейских.

Не стоит думать, что всевозможные меры поддержки афроамериканцев, направленные на преодоление сегрегации, решили проблему дискриминации негров. Структурный расизм выражается в том, что негритянское население беднее, имеет меньше шансов на получение хорошего образования, на социальную мобильность, несмотря на все принятые за последние 40 лет меры. Не исчезло и расовое насилие. Если раньше свирепствовали граждане, объединенные в ку-клукс-клан, то теперь чернокожих убивает полиция, заметила журналист Стэйси Бивенс в интервью телекомпании Deutsche Welle.

Сейчас, впрочем, надежду вселяет то, что к протестам присоединяется множество и белых, и азиатов, и латиноамериканцев. Полицейские зачастую видят в каждом афроамериканце потенциального или реального преступника, и такой подход необходимо менять.

Полицейскому произволу можно положить конец только совместными усилиями общества и государства.

Но США еще предстоит пройти нелегкий путь к этому. А пока — горят автомобили и полыхают витрины — гнев выплеснулся на улицы.