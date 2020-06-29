Китай расширяет строгие карантинные меры вокруг Пекина, где зарегистрирована новая крупная вспышка коронавирусной инфекции.
Сейчас там изолированы уже порядка 400 тысяч человек.
Китайские СМИ говорят, что с начала всплеска в Пекине две недели назад в стране было зафиксировано 18 случаев заболевания.
В минувшие выходные ограничения вступили в силу в городе Аньсин в провинции Хэбэй.
Аньсинь находится примерно в 150 км к югу от Пекина.
Сейчас там, как и самом Пекине, дома разрешено покидать, только для того, чтобы добраться до работы или 1 члену семьи один раз в день, чтобы сделать покупки товаров первой необходимости.
Как поясняет минздрав страны, делается это в целях недопущения повторения эпидемии:
"Даже небольшие всплески заражений надо воспринимать очень серьезно"
Последние цифры заражений в Китае остаются предметом зависти большинства других стран, пораженных вирусом.
За последние 24 часа Пекин сообщил о 14 новых случаях заболевания вирусом, в результате чего общее число случаев заболевания с середины июня на продовольственном рынке достигло 311.
Хотя это небольшое число по сравнению с тысячами ежедневных случаев в США или Южной Америке , Китай быстро отреагировал на сдерживание любого распространения.
Несколько районов Пекина были поставлены под ограничения, поездки были ограничены, и была развернута массовая волна новых тестирований.
До недавнего всплеска в китайской столице уже 57 дней не было ни одного случая заболевания, переданного на местном уровне.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.