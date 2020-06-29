Вспышка COVID в Пекине: карантин расширен на близлежащие города

Китай расширяет строгие карантинные меры вокруг Пекина, где зарегистрирована новая крупная вспышка коронавирусной инфекции.

Сейчас там изолированы уже порядка 400 тысяч человек.

Китайские СМИ говорят, что с начала всплеска в Пекине две недели назад в стране было зафиксировано 18 случаев заболевания.

В минувшие выходные ограничения вступили в силу в городе Аньсин в провинции Хэбэй.

Аньсинь находится примерно в 150 км к югу от Пекина.

Сейчас там, как и самом Пекине, дома разрешено покидать, только для того, чтобы добраться до работы или 1 члену семьи один раз в день, чтобы сделать покупки товаров первой необходимости.

Как поясняет минздрав страны, делается это в целях недопущения повторения эпидемии:

"Даже небольшие всплески заражений надо воспринимать очень серьезно"

Какова ситуация в Пекине?

Последние цифры заражений в Китае остаются предметом зависти большинства других стран, пораженных вирусом.

За последние 24 часа Пекин сообщил о 14 новых случаях заболевания вирусом, в результате чего общее число случаев заболевания с середины июня на продовольственном рынке достигло 311.

Хотя это небольшое число по сравнению с тысячами ежедневных случаев в США или Южной Америке , Китай быстро отреагировал на сдерживание любого распространения.

Несколько районов Пекина были поставлены под ограничения, поездки были ограничены, и была развернута массовая волна новых тестирований.

До недавнего всплеска в китайской столице уже 57 дней не было ни одного случая заболевания, переданного на местном уровне.