Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается

Миллионы жителей Пекина снова оказались в условиях карантина: новый всплеск заражений коронавирусной инфекцией, обнаруженный в конце прошлой недели на продуктовом рынке Синфади, продолжает расти.

Как следует из сообщения, распространенного сегодня городским департаментом здравоохранения, за утро среды, 17 июня, в Пекине зарегистрирован еще 31 случай заболевания.

Таким образом, общее число новых больных выросло до 137.

Напомним, что до этого всплеска в китайской столице уже 57 дней не было ни одного случая заболевания COVID-19, переданного на местном уровне.

Вирусологи уверены: вспышка болезни, начавшаяся на продовольственном рынке Синфанди, который поставляет 80% мяса и овощей города, опаснее и заразнее, чем пришедшая в мир из Уханя. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.