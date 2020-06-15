Управление здравоохранения Пекина выпустило заявление о том, что "44 новых местных переданных случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в период с субботы, 13 июня, до 7 утра в воскресенье, 14 июня, связаны с рынком Синфади, крупнейшей овощной базой столицы страны".
Рынок был закрыт в субботу после того, как персонал, работающий там, показал положительный результат тестов на коронавирус.
Последствия закрытия рынка, пишут местные СМИ,
"были сразу же заметны, поскольку городские власти объявили повышенный уровень опасности в некоторых районах города, в то время как некоторые морепродукты, включая лосось, были сняты с полок, поскольку коронавирус обнаружен на разделочной доске с рынка Синфади".
Теперь повторное тестирование предстоит пройти в общей сложности 46 тысячам китайцев, проживающих в непосредственной близости от продуктового рынка. В ряде районов введен жесткий карантин. Из розничной сети по всему Китаю изымаются продукты, поступившие с Синфади:
ДЛЯ СПРАВКИ*:
*Информация с веб-сайта рынка.
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