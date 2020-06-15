В Китае новая вспышка COVID-19. И снова в эпицентре - рынок продуктов

Управление здравоохранения Пекина выпустило заявление о том, что "44 новых местных переданных случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в период с субботы, 13 июня, до 7 утра в воскресенье, 14 июня, связаны с рынком Синфади, крупнейшей овощной базой столицы страны".

Согласно последним данным, общее число активных подтвержденных случаев заболевания в Пекине по состоянию утро 15 июня достигло 51, и все они связаны с рынком Синфади.

Рынок был закрыт в субботу после того, как персонал, работающий там, показал положительный результат тестов на коронавирус.

Последствия закрытия рынка, пишут местные СМИ,

"были сразу же заметны, поскольку городские власти объявили повышенный уровень опасности в некоторых районах города, в то время как некоторые морепродукты, включая лосось, были сняты с полок, поскольку коронавирус обнаружен на разделочной доске с рынка Синфади".

Теперь повторное тестирование предстоит пройти в общей сложности 46 тысячам китайцев, проживающих в непосредственной близости от продуктового рынка. В ряде районов введен жесткий карантин. Из розничной сети по всему Китаю изымаются продукты, поступившие с Синфади:

в общей сложности 300 тонн овощей поступили в магазины Carrefour в Пекине.

ДЛЯ СПРАВКИ*:

Сельскохозяйственный оптовый рынок Синфади был основан в 1988 году.

Сегодня это крупнейший оптовый рынок сельскохозяйственной продукции в Азии по объему торгов.

Площадь рынка — 112 гектаров, работают там 1,5 тысячи человек.

Рынок насчитывает около 2000 киосков и более 4000 постоянных клиентов.

Там ежедневно продается 18 тысяч тонн овощей, 20 000 тонн фруктов, более 3000 свиней, около 1500 овец, около 150 голов крупного рогатого скота и более 1500 тонн морепродуктов.

В 2019 году объем сделки на рынке достиг 17,5 млн тонн, при обороте в 131,9 млрд юаней ($18,6 млрд).

*Информация с веб-сайта рынка.