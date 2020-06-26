Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Индии более сотни человек стали жертвами молний
Мариас: Статья Путина о Второй мировой касается не только историков
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Минздрав перенес принятие новых правил медосвидетельствования водителей
Из Бостона с пометкой "срочно": как уничтожить COVID за 25 секунд
Саакашвили рассказал о преимуществах России над Украиной
Ягодно-сырный фестиваль пройдет во Владивостоке
С 1 июля владельцев машин ждут сразу 3 нововведения
В России упали продажи лекарств в аптеках

Япония выразила недовольство геологоразведкой России в Охотском море

Мир

В очередной раз правительство Японии недовольно тем, что Россия "проявляет активность" вблизи островов Курильской гряды.

Теперь, как заявил сегодня на пресс-конференции Ёсихидэ Суга, генсек кабмина Японии,

"представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, запланированное Россией в водах рядом с южной частью Курильской гряды, направлено российскому правительству".

По словам японского чиновника, все, что делает РФ на и возле территории островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Малой Курильской гряды,

"находится под пристальным вниманием, поскольку у правительства Японии есть однозначная позиция по ним".

Напомним, эту самую позицию глава МИД страны Тошимицу Моги озвучил в мае. Об этом подробнее — здесь.

Читайте также:

МИД России ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

Поправка в Конституцию РФ — крах японских планов на Курилы?

Последние материалы
Жители Владивостока смогут летать в Сочи и Крым
В Индии более сотни человек стали жертвами молний
Президента Мексики феминистки обвиняют в сексизме
Блогер Янгмаша: надо приучать себя к регулярности
Мариас: Статья Путина о Второй мировой касается не только историков
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе резко обострилась
Армия США использует MMO для обучения во время пандемии
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Япония выразила недовольство геологоразведкой России в Охотском море
Минздрав перенес принятие новых правил медосвидетельствования водителей
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Происшествия
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская
Комментарии
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ