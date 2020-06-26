Япония выразила недовольство геологоразведкой России в Охотском море

В очередной раз правительство Японии недовольно тем, что Россия "проявляет активность" вблизи островов Курильской гряды.

Теперь, как заявил сегодня на пресс-конференции Ёсихидэ Суга, генсек кабмина Японии,

"представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, запланированное Россией в водах рядом с южной частью Курильской гряды, направлено российскому правительству".

По словам японского чиновника, все, что делает РФ на и возле территории островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Малой Курильской гряды,

"находится под пристальным вниманием, поскольку у правительства Японии есть однозначная позиция по ним".

Напомним, эту самую позицию глава МИД страны Тошимицу Моги озвучил в мае. Об этом подробнее — здесь.

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