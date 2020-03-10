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Источник Правда.Ру

Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?

Мир

Изменения, которые предполагается внести в Конституцию России, как оказалось, волнуют не только жителей нашей страны, но и обсуждаются за рубежом. В частности, в Японии.

Токио всерьез обеспокоен вероятностью появления в основном законе РФ запрета на отчуждение частей территории страны, который автоматически будет означать, что шансы Японии заполучить острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хамобаи сведутся к нулю.

Поправка в российскую Конституцию убьет надежду японцев?

По словам японского дипломата Ясуси Масаки, несмотря на то, что все переговоры на эту тему, проведенные главой правительства Японии Синдзо Абэ с российским президентом, оказались безрезультатными, надежда "вернуть себе острова Курильской гряды все же существовала".

"И вот теперь мы видим новости о поправках в российскую Конституцию о запрете на передачу российской территории другим странам. Нас это беспокоит. Не может не беспокоить", — говорит дипломат.

Хиронори Фусита, эксперт Японского института международных отношений, отмечает:

"наблюдая за процессом внесения поправок в Конституцию РФ многие японцы — в том числе и рядовые граждане страны — стали размышлять и склоняться к тому, что острова уже никогда не вернутся под контроль Токио".

Кое-кто в Японии считает, что "есть лазейка"

Впрочем, есть в Японии и те, кто считает, что поправка о запрете на отчуждение территорий не коснется проблемы Курил. Так, например, вроде эксперт по России Университета Хосэй Нобуо Симотомаи уверен, что

"имеющаяся в этой поправке формулировка за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами выведет дальнейшие японо-российские переговоры за скобки законодательного запрета".

Темы япония курилы отчуждение территорий поправки в конституцию
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