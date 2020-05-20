Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги на заседании Кабинета министров 19-го мая заявил, что "северные территории" — так в Стране Восходящего Солнца называют Курильские острова — перешли под юрисдикцию Японии.
"Это вопрос решенный, и мнение России на него больше не рассматривается".
Значит ли это, что переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?
На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" ответил Александр Панов, бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО.
Да, действительно, переговоры по Курилам зашли в тупик. Конечно, подробных сведений не поступает, как они идут, но по косвенным признакам ясно, что все там непросто, что никаких компромиссных развязок никто не ищет.
Поэтому, я так полагаю, что японцам это все надоело и они решили лишний раз показать, что, если ничего не изменится, мы вернемся к своей жесткой позиции, вы — к своей жесткой позиции. Абэ уйдет через год. Поэтому тогда вообще говорить будет не о чем. Я думаю, что это все очень логично.
В последние годы переговоры с нашим президентом давали надежду на то, что, наконец-то, этот многодесятилетний вопрос как-то решится к взаимному удовлетворению двух стран. С чего вдруг такой демарш?
Почему вдруг? Я думаю, здесь ситуация тоже ясна. В принципиальном плане, я думаю, что мяч на нашей стороне. Но мы не хотим его отдавать обратно с каким-то компромиссом.
Японцы тоже считают, что они пошли на довольно серьезный компромисс, ограничившись двумя островами. А дальше уже все понятно.
Раз нет желания решать вопрос, значит, он не будет решаться. А дальше можно уже придумывать какие угодно причины, а не искать развязки.
Мы с моими японскими коллегами обсуждали этот вопрос. В принципе, найти развязки при желании можно было бы. Но с обеих сторон, видимо, нет желания. Японцы считают, что они пошли на максимум, мы считаем, что не на максимум еще. Вот и стоим.
Кстати, некоторые политологи, с которыми пообщались наши корреспонденты, склоняются к мнению, что
даже если в умах японских политиков четыре острова Курильской гряды являются японской территорией, все равно политически и географически они относятся к российской территории. В Токио должны осознавать, что даже минимальная попытка устроить аннексию, приведёт к попросту непоправимым последствиям — не поможет ни Запад, ни США.(это обобщенное мнение).
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