Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги на заседании Кабинета министров 19-го мая заявил, что "северные территории" — так в Стране Восходящего Солнца называют Курильские острова — перешли под юрисдикцию Японии.

"Это вопрос решенный, и мнение России на него больше не рассматривается".

Значит ли это, что переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" ответил Александр Панов, бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО.

Да, действительно, переговоры по Курилам зашли в тупик. Конечно, подробных сведений не поступает, как они идут, но по косвенным признакам ясно, что все там непросто, что никаких компромиссных развязок никто не ищет.

Поэтому, я так полагаю, что японцам это все надоело и они решили лишний раз показать, что, если ничего не изменится, мы вернемся к своей жесткой позиции, вы — к своей жесткой позиции. Абэ уйдет через год. Поэтому тогда вообще говорить будет не о чем. Я думаю, что это все очень логично.

В последние годы переговоры с нашим президентом давали надежду на то, что, наконец-то, этот многодесятилетний вопрос как-то решится к взаимному удовлетворению двух стран. С чего вдруг такой демарш?

Почему вдруг? Я думаю, здесь ситуация тоже ясна. В принципиальном плане, я думаю, что мяч на нашей стороне. Но мы не хотим его отдавать обратно с каким-то компромиссом.

Японцы тоже считают, что они пошли на довольно серьезный компромисс, ограничившись двумя островами. А дальше уже все понятно.

Раз нет желания решать вопрос, значит, он не будет решаться. А дальше можно уже придумывать какие угодно причины, а не искать развязки.

Мы с моими японскими коллегами обсуждали этот вопрос. В принципе, найти развязки при желании можно было бы. Но с обеих сторон, видимо, нет желания. Японцы считают, что они пошли на максимум, мы считаем, что не на максимум еще. Вот и стоим.

Кстати, некоторые политологи, с которыми пообщались наши корреспонденты, склоняются к мнению, что