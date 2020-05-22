МИД России ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

Включение Японией Курильских островов в свою юрисдикцию прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время очередного онлайн-брифинга.

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b5cc6fc40544ca3be2918d422baadb6&f=1

По ее словам, в России считают этот шаг японского правительства "прямым противоречием попыткам создания благоприятной атмосферы в отношениях двух стран".

"Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности. А она такова:

законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН. И неоспорим", — сказала Захарова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказала, что в среду, 20 мая, глава Министерства иностранных дел Японии объявил:

четыре острова Курильской гряды, спор о которых уже не первый год ведут Россия и Япония, перешли под юрисдикцию Японии;

вопрос уже решён;

и претензии России больше не рассматриваются.

Читайте также:

Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?