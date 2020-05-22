Включение Японией Курильских островов в свою юрисдикцию прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время очередного онлайн-брифинга.
По ее словам, в России считают этот шаг японского правительства "прямым противоречием попыткам создания благоприятной атмосферы в отношениях двух стран".
"Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности. А она такова:
законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН. И неоспорим", — сказала Захарова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказала, что в среду, 20 мая, глава Министерства иностранных дел Японии объявил:
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
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Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.