Свыше 300 новых случаев коронавируса на Украине

Еще 328 человек заболели коронавирусом. Положительные тесты получили жители Украины.

Как сообщает украинский Минздрав, за сутки жертвами опасного вируса стали еще девять человек.

"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы девять летальных случаев. При этом выздоровели 388 человек", — рассказала министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 24340 случаев заболевания COVID-19. Среди них 4682 медика, 1747 детей. Инфекция убила 727 украинцев.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ровенской, Житомирской и Львовской областях. За сутки там выявлено 53, 34 и 34 новых инфицированных соответственно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине нет условий для создания вакцины от коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, для разработки вакцины необходимо сначала вложить серьезные инвестиции в развитие лабораторий.

Украинские власти отменили режим самоизоляции для иностранных студентов, которые собираются поступать в вузы. Теперь вчерашние выпускники, которым нужно сдать вступительные экзамены, приезжая на Украину, не будут помещены на карантин или в обсерватор.