Украинские ученые не могут приступить к созданию вакцины от коронавируса, поскольку не имеют необходимых для этого условий.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", — пояснил медик.