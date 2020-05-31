Украинские ученые не могут приступить к созданию вакцины от коронавируса, поскольку не имеют необходимых для этого условий.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", — пояснил медик.
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