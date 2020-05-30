Украинские власти отменили режим изоляции для иностранных выпускников, которые собираются поступать в вузы.

"Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО, аналог ЕГЭ — ред.) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", — заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.