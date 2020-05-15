Эксперт: ЕС может открыть границы с любыми странами кроме США и РФ

Евросоюз может открыть границы с любыми странами. Исключение составляют Россия и США.

Такое мнение высказал эксперт в Международный институт гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Я думаю, что можно (открывать границы — прим. ред.) практически со всеми (странами — прим. ред.) кроме Соединенных Штатов и России, и аналогичных России тоже. Потому что в Соединенных Штатах плохая ситуация. А что касается России, очевидно, она тоже считается не очень хорошей", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для россиян границы Европы откроют нескоро. Это зависит, в том числе, и от того, когда Россия возобновит международное авиасообщение, когда откроет въезд для иностранцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Брюссель рекомендует странам Евросоюза открывать границы для стран со схожей эпидситуацией. Это поможет поддержать рухнувшую из-за пандемии и карантина туристическую сферу. Так, Австрия планирует открыть границы для Германии и Чехии. Эстония, Литва и Латвия откроют границы друг для друга. А Греция и вовсе готовится принять с 1 июля иностранных туристов.