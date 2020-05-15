Евросоюз может открыть границы с любыми странами. Исключение составляют Россия и США.
Такое мнение высказал эксперт в Международный институт гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Я думаю, что можно (открывать границы — прим. ред.) практически со всеми (странами — прим. ред.) кроме Соединенных Штатов и России, и аналогичных России тоже. Потому что в Соединенных Штатах плохая ситуация. А что касается России, очевидно, она тоже считается не очень хорошей", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что для россиян границы Европы откроют нескоро. Это зависит, в том числе, и от того, когда Россия возобновит международное авиасообщение, когда откроет въезд для иностранцев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Брюссель рекомендует странам Евросоюза открывать границы для стран со схожей эпидситуацией. Это поможет поддержать рухнувшую из-за пандемии и карантина туристическую сферу. Так, Австрия планирует открыть границы для Германии и Чехии. Эстония, Литва и Латвия откроют границы друг для друга. А Греция и вовсе готовится принять с 1 июля иностранных туристов.
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