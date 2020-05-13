ЕС готов открыть внутренние границы для туристов

Для того чтобы поддержать рухнувшую в период коронавирусного карантина туристическую сферу, Брюссель рекомендует европейским правительствам открыть границы для туристов из стран с аналогичными профилями риска по COVID-19.

"Ограничения на поездки должны быть в первую очередь сняты в районах с сопоставимой эпидемиологической ситуацией и там, где имеются достаточные возможности в плане больниц, тестирования, наблюдения и отслеживания контактов", — говорится в документе, который разработан руководством Евросоюза.

Чиновники изо всех сил пытаются спасти европейскую туристическую индустрию, на которую приходится 10% экономического производства ЕС — больше в Италии, Испании, Хорватии и Греции.

Некоторые страны уже, не дожидаясь разрешения Брюсселя, заключают двусторонние сделки по открытию границ для туристов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на прошлой неделе, что он намерен открыть границы для посетителей из безопасных стран, таких как Германия и Чешская Республика, в рамках усилий по защите туристической индустрии альпийского государства.

объявил на прошлой неделе, что он намерен открыть границы для посетителей из безопасных стран, таких как Германия и Чешская Республика, в рамках усилий по защите туристической индустрии альпийского государства. Эстония, Литва и Латвия откроют свои границы друг для друга с 15 мая, создав Балтийский "туристический пузырь".

В Греции, одной из девяти стран, которые до сих пор отмечали низкие показатели инфицирования, в турбизнесе занято около миллиона человек — почти четверть рабочей силы страны. Сейчас Греция стремится извлечь выгоду из своей неожиданно успешной борьбы с пандемией и надеется, что сектор может быть перезагружен к 15 июня с открытием страны для иностранных туристов к 1 июля.

Брюссель переживает за целостность союза

Высокопоставленные должностные лица ЕС признают, что они не могут остановить правительства от заключения таких двусторонних или трехсторонних сделок, но выступают против избирательного подхода.