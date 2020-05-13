Для того чтобы поддержать рухнувшую в период коронавирусного карантина туристическую сферу, Брюссель рекомендует европейским правительствам открыть границы для туристов из стран с аналогичными профилями риска по COVID-19.
"Ограничения на поездки должны быть в первую очередь сняты в районах с сопоставимой эпидемиологической ситуацией и там, где имеются достаточные возможности в плане больниц, тестирования, наблюдения и отслеживания контактов", — говорится в документе, который разработан руководством Евросоюза.
Чиновники изо всех сил пытаются спасти европейскую туристическую индустрию, на которую приходится 10% экономического производства ЕС — больше в Италии, Испании, Хорватии и Греции.
Высокопоставленные должностные лица ЕС признают, что они не могут остановить правительства от заключения таких двусторонних или трехсторонних сделок, но выступают против избирательного подхода.
"Государства-члены не могут открывать границы для граждан из одной страны ЕС, но не из других. Это очень важно", — сказала евродепутатам на прошлой неделе комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.
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