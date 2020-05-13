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ЕС готов открыть внутренние границы для туристов

Мир

Для того чтобы поддержать рухнувшую в период коронавирусного карантина туристическую сферу, Брюссель рекомендует европейским правительствам открыть границы для туристов из стран с аналогичными профилями риска по COVID-19.

"Ограничения на поездки должны быть в первую очередь сняты в районах с сопоставимой эпидемиологической ситуацией и там, где имеются достаточные возможности в плане больниц, тестирования, наблюдения и отслеживания контактов", — говорится в документе, который разработан руководством Евросоюза.

Чиновники изо всех сил пытаются спасти европейскую туристическую индустрию, на которую приходится 10% экономического производства ЕС — больше в Италии, Испании, Хорватии и Греции.

Некоторые страны уже, не дожидаясь разрешения Брюсселя, заключают двусторонние сделки по открытию границ для туристов

  • Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на прошлой неделе, что он намерен открыть границы для посетителей из безопасных стран, таких как Германия и Чешская Республика, в рамках усилий по защите туристической индустрии альпийского государства.
  • Эстония, Литва и Латвия откроют свои границы друг для друга с 15 мая, создав Балтийский "туристический пузырь".
  • В Греции, одной из девяти стран, которые до сих пор отмечали низкие показатели инфицирования, в турбизнесе занято около миллиона человек — почти четверть рабочей силы страны. Сейчас Греция стремится извлечь выгоду из своей неожиданно успешной борьбы с пандемией и надеется, что сектор может быть перезагружен к 15 июня с открытием страны для иностранных туристов к 1 июля.

Брюссель переживает за целостность союза

Высокопоставленные должностные лица ЕС признают, что они не могут остановить правительства от заключения таких двусторонних или трехсторонних сделок, но выступают против избирательного подхода.

"Государства-члены не могут открывать границы для граждан из одной страны ЕС, но не из других. Это очень важно", — сказала евродепутатам на прошлой неделе комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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