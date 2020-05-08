Ким Чен Ын поздравил Китай с победой над коронавирусом

Отношения Китая и Северной Кореи продолжат развиваться. Такую надежду в своем послании Си Цзиньпину выразил Ким Чен Ын.

Он отметил полную победу КНР над коронавирусом, с чем и поздравил руководство страны. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, ее лидер похвалил коллегу за эффективную работу и порадовался успехам Китая "как своим собственным".

Председатель Госсовета КНДР пожелал здоровья Си Цзиньпину и выразил уверенность, что отношения стран продолжат развиваться.

Стоит отметить, что в стране, с которой началась пандемия коронавируса, к концу апреля выздоровели 93% инфицированных. Сейчас уровень эпидопасности снижен во всех регионах Китая. Регистрируются единичные случаи COVID-19, но все они уже являются завозными.

Между тем США продолжают обвинять Китай в сокрытии правды о происхождении коронавируса, а также о позднем оповещении об опасности других стран. По мнению экспертов, пишет газета South China Morning Post, власти КНР вполне могут устать от этих нападок и обвалить курс доллара. Для этого достаточно продать часть госдолга США.