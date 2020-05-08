Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Источник Правда.Ру

СМИ: когда Китай устанет от нападок, он продаст часть госдолга США

Мир

Китай, устав от бесконечных обвинений в распространении коронавируса, может пойти на то, чтобы обвалить курс доллара. Для этого ему нужно всего лишь продать часть госдолга США.

Об этом сегодня написала газета South China Morning Post.

Китай может пойти на сокращение своих обширных запасов казначейских ценных бумаг США в ближайшие месяцы в ответ на возобновление торговой напряженности, голословные обвинения по поводу происхождения и лечения вспышки коронавируса и угрозы Вашингтона ввести новые импортные тарифы, чтобы наказать Китай.

Насколько реальна угроза Китая

На сегодняшний день китайский резерв составляет $3 млрд в иностранной валюте, около одной трети которых приходится на американские казначейские облигации.

Согласно последнему отчету Министерства финансов США, китайские холдинги снизились до $1,09 трлн в феврале с пика $ 1,32 трлн в ноябре 2013 года.

Китай превзошел Японию в прошлом году как крупнейший иностранный держатель казначейских облигаций США.

"Существует сильное желание для таких стран, как Китай и Россия, чтобы отойти от расчетов в долларах США. Хотя бы для того, чтобы "разоружить" правительство США", — сказал Сюй Ситао, главный экономист компании Deloitte China, ссылаясь на недавнюю практику правительства США по отсечению иностранных физических лиц, компаний и правительств от глобальной системы расчетов по финансовым сделкам в долларах США, что значительно усложняет их способность вести бизнес.

Когда это может случиться

Как отмечает South China Morning Post, КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент.

  • Китайские власти могут резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать большую часть гособлигаций, что ударит по рынку ценных бумаг в Штатах.

КНР пока сдерживается от этого шага, поскольку он неминуемо вызовет глобальную финансовую катастрофу, причинив вред и самому Китаю.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша китай госдолг
Новости Все >
Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд
О героях войны, ставших кумирами миллионов, рассказало Минобороны
СМИ: когда Китай устанет от нападок, он продаст часть госдолга США
Каким был тот почти последний бой: Минобороны рассекретило документы
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве
Пролез-таки во власть: Зеленский дал Саакашвили должность
Власти Афганистана: иранские пограничники утопили 45 мигрантов
СМИ: Гуайдо готовил вооруженный переворот. Это факт
Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы
Последние материалы
Наша правда о победе против натиска лжи с Запада
Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд
О героях войны, ставших кумирами миллионов, рассказало Минобороны
СМИ: когда Китай устанет от нападок, он продаст часть госдолга США
Татьяна Жданок: о СМИ, России и работе депутатов Европарламента
Нью-Йорк: карантин, безработица, "вертолетные деньги"
Каким был тот почти последний бой: Минобороны рассекретило документы
Андрей Фурсов: COVID﻿-19 — предлог для жесткого контроля
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
Латвия не была республикой-донором в СССР
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Как избавиться от мешков под глазами
России и Европе нужно вместе бороться против коронавируса
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Домашние рецепты лечения позвоночника
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ