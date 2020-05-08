СМИ: когда Китай устанет от нападок, он продаст часть госдолга США

Китай, устав от бесконечных обвинений в распространении коронавируса, может пойти на то, чтобы обвалить курс доллара. Для этого ему нужно всего лишь продать часть госдолга США.

Об этом сегодня написала газета South China Morning Post.

Китай может пойти на сокращение своих обширных запасов казначейских ценных бумаг США в ближайшие месяцы в ответ на возобновление торговой напряженности, голословные обвинения по поводу происхождения и лечения вспышки коронавируса и угрозы Вашингтона ввести новые импортные тарифы, чтобы наказать Китай.

Насколько реальна угроза Китая

На сегодняшний день китайский резерв составляет $3 млрд в иностранной валюте, около одной трети которых приходится на американские казначейские облигации.

Согласно последнему отчету Министерства финансов США, китайские холдинги снизились до $1,09 трлн в феврале с пика $ 1,32 трлн в ноябре 2013 года.

Китай превзошел Японию в прошлом году как крупнейший иностранный держатель казначейских облигаций США.

"Существует сильное желание для таких стран, как Китай и Россия, чтобы отойти от расчетов в долларах США. Хотя бы для того, чтобы "разоружить" правительство США", — сказал Сюй Ситао, главный экономист компании Deloitte China, ссылаясь на недавнюю практику правительства США по отсечению иностранных физических лиц, компаний и правительств от глобальной системы расчетов по финансовым сделкам в долларах США, что значительно усложняет их способность вести бизнес.

Когда это может случиться

Как отмечает South China Morning Post, КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент.

Китайские власти могут резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать большую часть гособлигаций, что ударит по рынку ценных бумаг в Штатах.

КНР пока сдерживается от этого шага, поскольку он неминуемо вызовет глобальную финансовую катастрофу, причинив вред и самому Китаю.