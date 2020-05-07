Киев не намерен годами вести безрезультатные переговоры в Донбассе

Контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик намерен восстановить до конца года официальный Киев.

Такое заявление сделал глава офиса президента Андрей Ермак.

"Мы не собираемся годами вести безрезультатные договоры. Мы показываем, что Украина делает все, чтобы закончить войну", — заявил он журналистам.

Ермак отметил, что разрабатываются и запасные планы действий. Так, план "Б" мир увидит, если не сработает первоначальная задумка. На этот раз о строительстве стены представитель офиса Зеленского не упоминал. Ранее он предлагал отгородиться от Донбасса стеной.

Ранее следственный комитет установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса. Российское ведомство заочно выдвинуло обвинения в отношении Алексея Майстренко и Максима Марченко. Они командуют подразделениями на юго-востоке Украины.

Несколько дней назад стало известно, что Владимир Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу. В нее вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.