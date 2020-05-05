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Источник Правда.Ру

На Украине обновили состав контактной группы по Донбассу

Мир » Бывший СССР » Украина

Несколько новых лиц появилось в украинской контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Решение об этом принял президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно тексту указа, в состав группы добавлен, в частности, вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"С целью обеспечения представительства Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях постановляю: образовать делегацию Украины для участия в трехсторонней контактной группе", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Указано, что контактную группу возглавляет бывший президент Украины Леонид Кучма. Резников стал его первым заместителем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что украинский журналист Дмитрий Гордон порекомендовал Владимиру Зеленскому отказаться от Донбасса. По его мнению, нужно прекратить военные действия, а граждан, которые хотят проживать на территории Украины, переселить в Херсонскую область.

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Темы украина донбасс контактная группа
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