Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что лично встречался с президентом страны Владимиром Зеленским и предложил ему свой вариант завершения боевых действий на востоке Украине.

Он предложил главе государства отказаться от Донбасса, а его жителей, желающих проживать на Украине, переселить в Херсонскую область.

"Можно поговорить с Меркель, с господином Макроном, с американцами… и сказать: "Ребята, давайте пару городов построим в степи под Херсоном. А может, расселим людей — у нас есть исчезающие деревни и города". Под это можно взять деньги, и я думаю, что европейцы бы дали деньги под это, под заморозку конфликта. Потому что ничего с Донбассом не будет", — пояснил журналист.

"Я сказал свое мнение. Я сказал, что от Донбасса пока нужно отказаться… Это будет продолжаться бесконечно. И я не могу говорить, что ответил президент, но я могу сказать, что он с уважением выслушал мою точку зрения", — добавил Гордон.