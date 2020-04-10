Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе "очередного Чернобыля"

Ядерная энергетика Украины находится "в ужасающем состоянии" и в любой момент может грянуть "очередной Чернобыль".

Об этом заявляют в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому члены Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины.

Текст обращения опубликовал в Facebook экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

В чем проблема?

Как следует из документа, главная проблема отрасли - бесконечная череда руководителей НАЕК "Энергоатом" (главный поставщик электроэнергии на Украине- прим. ред), сменяющих друг друга. Из-за "перемены ответственных лиц" сегодня юридически за безопасность АЭС в стране не отвечает никто:

"Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" — спрашивают ветераны-атомщики.

Какие еще проблемы есть у "Энергоатома" и чем они чреваты

Несмотря на прибыльность дела, которым предприятие занимается, оно испытывает постоянно растущий дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива:

"Осознают ли в правительстве, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?" — задаются вопросом энергетики.

Непрекращающиеся попытки ввести в руководство "Энергоатома" людей, ничего не понимающих в ядерной энергетике.

"Осознаете ли Вы, что все это грубое нарушение международного режима ядерной безопасности?"

Обращение подписали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Напомним, что в конце прошлой недели Украина уже была на грани очередной катастрофы, когда горел лес в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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