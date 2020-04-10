Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе "очередного Чернобыля"

Мир » Бывший СССР » Украина

Ядерная энергетика Украины находится "в ужасающем состоянии" и в любой момент может грянуть "очередной Чернобыль".

Об этом заявляют в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому члены Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины.

Текст обращения опубликовал в Facebook экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

В чем проблема?

Как следует из документа, главная проблема отрасли - бесконечная череда руководителей НАЕК "Энергоатом" (главный поставщик электроэнергии на Украине- прим. ред), сменяющих друг друга. Из-за "перемены ответственных лиц" сегодня юридически за безопасность АЭС в стране не отвечает никто:

"Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" — спрашивают ветераны-атомщики.

Какие еще проблемы есть у "Энергоатома" и чем они чреваты

  • Несмотря на прибыльность дела, которым предприятие занимается, оно испытывает постоянно растущий дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива:

"Осознают ли в правительстве, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?" — задаются вопросом энергетики.

  • Непрекращающиеся попытки ввести в руководство "Энергоатома" людей, ничего не понимающих в ядерной энергетике.

"Осознаете ли Вы, что все это грубое нарушение международного режима ядерной безопасности?"

Обращение подписали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Напомним, что в конце прошлой недели Украина уже была на грани очередной катастрофы, когда горел лес в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы аэс украина алексей журавко наек энергоатом ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности украины
Новости Все >
Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе "очередного Чернобыля"
Регионам разрешили закончить учебный год досрочно
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Канада отменяет заморозку экспорта оружия в Саудовскую Аравию
ООН собирает средства на борьбу с пандемией
Путин,Трамп и король саудитов обсудили нефтяные вопросы
Президент уволил главного следователя МВД
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Страны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
Последние материалы
Регионам разрешили закончить учебный год досрочно
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Канада отменяет заморозку экспорта оружия в Саудовскую Аравию
ООН собирает средства на борьбу с пандемией
Путин,Трамп и король саудитов обсудили нефтяные вопросы
Президент уволил главного следователя МВД
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Страны ОПЕК договорились о снижении объемов нефтедобычи
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
Китайские врачи предлагают два способа лечения коронавирусной инфекции
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Любовь Степушова Коронавирус уничтожает авианосцы США Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион
В США создали "умный" унитаз, который следит за здоровьем человека
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ