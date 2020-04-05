В очаге лесного возгорания в Чернобыле повысился радиационный фон в 16,5 раз. Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

"Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания", - написал Фирсов в Facebook.

"Огонь распространился на чернобыльскую зону 20 га, но всего горит более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья", - добавил чиновник, подчеркнув, что ситуация с лесными пожарами в Чернобыле остается сложной и опасной.