Тесты на коронавирус президента Бразилии оказались положительными. Сообщается, что Жаир Болсонару инфицирован опасной болезнью.
Информация появилась в ряде СМИ страны. Официального подтверждения пока нет.
Провериться на коронавирус главе государства пришлось после того, как у одного из приближенных президенту чиновников выявили заболевание.
Сообщается, что об инфицировании президент рассказал сам, обратившись к гражданам страны.
Напомним, что всего в мире коронавирусом заболели более 137 тысяч человек. 69 тысяч из них вылечились, около пяти тысяч человек — скончались.
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