СМИ: у президента Бразилии выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус президента Бразилии оказались положительными. Сообщается, что Жаир Болсонару инфицирован опасной болезнью.

Информация появилась в ряде СМИ страны. Официального подтверждения пока нет.

Провериться на коронавирус главе государства пришлось после того, как у одного из приближенных президенту чиновников выявили заболевание.

Сообщается, что об инфицировании президент рассказал сам, обратившись к гражданам страны.

Напомним, что всего в мире коронавирусом заболели более 137 тысяч человек. 69 тысяч из них вылечились, около пяти тысяч человек — скончались.