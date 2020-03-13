Еще 11 человек заболели коронавирусом на территории России. Всего в стране 45 подтвержденных случаев.
Большинство инфицированных — 24 человека — находятся в Москве.
"В Москве подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице выявлено 24 случая", — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Одна из пациенток — школьница. Она ходила в школу с признаками заболевания два дня. Сейчас девочка находится в инфекционной больнице, а школу закрыли на карантин.
Трое пациентов, у которых болезнь была выявлена ранее, полностью поправились. Это два гражданина Китая и один россиянин.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.