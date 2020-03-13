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В России зафиксировано 45 случаев коронавируса

Россия

Еще 11 человек заболели коронавирусом на территории России. Всего в стране 45 подтвержденных случаев.

Большинство инфицированных — 24 человека — находятся в Москве.

"В Москве подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице выявлено 24 случая", — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Одна из пациенток — школьница. Она ходила в школу с признаками заболевания два дня. Сейчас девочка находится в инфекционной больнице, а школу закрыли на карантин.

Трое пациентов, у которых болезнь была выявлена ранее, полностью поправились. Это два гражданина Китая и один россиянин.

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