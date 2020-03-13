Японец с коронавирусом намеренно заражал других людей

В Японии сотрудники полиции заинтересовались информацией о гражданине, у которого диагностировали коронавирус. Житель города Гамагори, префектуры Айти, зная, что у него коронавирус, посещал общественные места.

Он был в ресторане и сообщил сотрудникам заведения, что заражен коронавирусом. Позже выяснилось, что ресторан закрыли, так как одна из официанток заразилась коронавирусом. Пока неизвестно, заразилась ли женщина от этого посетителя или нет.

Ранее заболевший мужчина сказал своей семье, что планирует заразить и других людей. В связи с эти полиция собирается его допросить.