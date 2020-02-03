"Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине

В школах в самое ближайшее время будут введены специальные лекции, в основу которых лягут последние резолюции Совета Европы, в которых уравниваются нацизм и коммунизм, и последняя речь президента Зеленского в Польше, где он обвинил СССР в развязывании мировой войны и геноцида евреев.

С таким заявлением выступил Антон Дробович, руководитель Украинского института Национальной памяти, в эфире "5 канала", принадлежащего Петру Порошенко.

"Необходимо донести до всех украинских детей преступления СССР и причины российской агрессии в Донбассе", — сказал Дробович.

По его словам, одним из разработчиков курса станет Владимир Жемчугов, член отряда диверсантов, воевавший на территории ЛНР.

"Мы уже обсудили с ним (с Жемчуговым — прим. ред.) структуру курса. Он будет простым, коротким. 3 урока:

что такое война;

почему мы воюем с Россией;

исторические предпосылки этой войны.

Система воспитательной работы пополнится темами:

такое декоммунизация;

почему нацизм и коммунизм — это плохо";

- делится планами ректор института Национальной памяти Украины.

Что думают о речи Зеленского, на основе которой будет составлен новый школьный курс истории, сами украинцы, читайте:

На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"