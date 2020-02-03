В школах в самое ближайшее время будут введены специальные лекции, в основу которых лягут последние резолюции Совета Европы, в которых уравниваются нацизм и коммунизм, и последняя речь президента Зеленского в Польше, где он обвинил СССР в развязывании мировой войны и геноцида евреев.
С таким заявлением выступил Антон Дробович, руководитель Украинского института Национальной памяти, в эфире "5 канала", принадлежащего Петру Порошенко.
"Необходимо донести до всех украинских детей преступления СССР и причины российской агрессии в Донбассе", — сказал Дробович.
По его словам, одним из разработчиков курса станет Владимир Жемчугов, член отряда диверсантов, воевавший на территории ЛНР.
"Мы уже обсудили с ним (с Жемчуговым — прим. ред.) структуру курса. Он будет простым, коротким.
3 урока:
Система воспитательной работы пополнится темами:
- делится планами ректор института Национальной памяти Украины.
Что думают о речи Зеленского, на основе которой будет составлен новый школьный курс истории, сами украинцы, читайте:
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.