Андрей Ермак, помощник президента Украины, считает, что выступление Зеленского в Польше, а точнее — его речь на совместном с польским президентом брифинге, была абсолютно провальной.
Об этом со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает Telegram-канал "Резидент".
"Я не могу все контролировать. Физически не могу. Но каждый такой провал очень дорого обходится стране", — якобы, сказал Ермак.
Напомним, что речь в данном случае идет о том, что Зеленский, выступая в Польше на мероприятии, посвященном освобождению Освенцима, назвал, в частности, СССР виновником Холокоста и поведал, что освободителями узников концлагеря были исключительно украинцы.
Ранее эта речь была на самой Украине названа "признаком идиотизма" и "провалом спичрайтеров".
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