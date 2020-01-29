Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Андрей Ермак, помощник президента Украины, считает, что выступление Зеленского в Польше, а точнее — его речь на совместном с польским президентом брифинге, была абсолютно провальной.

Об этом со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Я не могу все контролировать. Физически не могу. Но каждый такой провал очень дорого обходится стране", — якобы, сказал Ермак.

Что именно не устроило помощника в речи президента

Напомним, что речь в данном случае идет о том, что Зеленский, выступая в Польше на мероприятии, посвященном освобождению Освенцима, назвал, в частности, СССР виновником Холокоста и поведал, что освободителями узников концлагеря были исключительно украинцы.

Ранее эта речь была на самой Украине названа "признаком идиотизма" и "провалом спичрайтеров".

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