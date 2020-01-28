Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"

Владимир Зеленский, обвинив СССР в холокосте, перешел "красную линию" и записался в категорию людей "абсолютно бессовестных", считает Михаил Погребинский.



Как Зеленский пытается всех переиграть?

Зеленский обвинил СССР в холокосте

Владимир Зеленский поддержал позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", — заявил президент Украины, выступая в Варшаве на мероприятиях в честь 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" ("Освенцим").

Владимир Зеленский читал текст запинаясь, очевидно лицемеря. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook. Говоря об освобождении "Освенцима", глава украинского государства перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, то есть солдат 1-го Украинского фронта:

100 Львовской дивизии

322 Житомирской дивизии

Однако 1-й Украинский фронт — это бывший Воронежский фронт. И назван так в честь освобождения Воронежа. А ранее это был Брянский фронт, который назван по месту боев. И солдаты в этом Брянском — Воронежском — 1-ом Украинском фронте были со всего Советского Союза.

При этом 100-я Львовская дивизия получила имя по причине героизма, проявленного при освобождении Львова. Формировалась она на севере СССР весной 1942 года ребятами из Вологодской, Архангельской областей. А 322-ая Житомирская дивизия получила название за героические бои за Житомир. Она формировалась в трагические дни сентября 1941 года в Горьковской области (нынешняя Нижегородская, прим. автора).

Полемика с украинскими гражданами

Президент Украины также в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии. Очевидно, Владимир Зеленский ведет полемику не только с Россией, но и с той частью украинских граждан, которые празднуют День Победы.

Как рассказал "Правде.Ру" украинский политолог Михаил Погребинский, нынешний украинский лидер уже предостаточно до этого наговорил глупостей, которые свидетельствуют о его неадекватности, необразованности и слабости характера.

"Но то, что он наговорил на встрече вместе с Дудой (Анджей Дуда, президент Польши, прим. автора) — непростительно. Я считаю, что он перешел в категорию людей абсолютно бессовестных. Невозможно подать руку такому человеку. Он перешел "красную линию", которую, мне кажется, должны были бы сформулировать для него люди, голосовавшие за него, вот эти 73% или пусть не 73%, а 60%, которые наверняка, как мне кажется, должны быть этим возмущены", — сказал Михаил Погребинский.

К Дню Победы общество на Украине консолидируется

Для многих украинцев, даже из этих 60%, добавил эксперт, "это не так важно, для них важнее - будет ли тепло, будут ли батареи греть, будут ли убирать снег".

Но есть и активные люди, добавил Михаил Погребинский. Со слов политолога, накануне в Харькове прошла акция в защиту преподавания русского языка в школах, которую разогнали националисты.

"В акции принял участие депутат городского совета от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик. У него всегда была такая позиция. Он уже не первый раз по голове получает. И уже сидел в КПЗ за свою точку зрения. Есть активные люди, которые не боятся, они выходят. Это хорошо. Плохо, что государство их не может защитить. Или не хочет защитить. Пока этот протест не имеет массового характера. Я очень надеюсь, что по мере приближения к 9 Мая мы будем свидетелями какой-то консолидации части общества против нацистов, фашистов и всего того безобразия, что происходит в нашей стране", — отметил Михаил Погребинский.

Украинцы, которые определяют День Победы как самый уважаемый или любимый праздник (данные Киевского международного института социологии, январь 2020 год)

Регион % Запад 11 Центр 36 Юг 49 Восток 55

Читайте по теме:

Страсти по Освенциму: теперь его освободителями объявили США

В Париже недовольны Зеленским

В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту