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Источник Правда.Ру

Зеленский и Дуда назначили СССР ответственным за Холокост

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский, не пришедший на форум памяти Холокоста, сейчас, находясь с рабочим визитом в Польше принял участие в мероприятии, посвященном 75-ой годовщине освобождения концлагеря Освенцим — фабрики смерти, истреблявшей евреев.

Выступая с речью, украинский президент заявил, что именно украинцы "освободили узников Аушвица-Биркенау". О Красной армии, в рядах которой сражались — помимо представителей других народов многонационального СССР — украинцы, Зеленский не сказал ни слова.

Совместное заявление двух президентов. Что это было?

А уже на следующий день, делая совместное с польским президентом Анджеем Дудой заявление, много говорил об Украинском фронте, который освобождал Польшу от фашистов.

То ли забыл, то ли не знал, то ли сознательно "подправил историю", что фронт назывался "Украинским" вовсе не потому, что состоял сплошь из жителей Незалежной, а просто потому, что проходил через территорию этой республики. А до 1943 года вообще-то назывался Воронежским. - прим. ред.

Польский же президент, отличающийся активным желанием переписать историю в угоду своим русофобским взглядам, был, видимо, очень рад слышать такие слова:

"Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", — поведал Дуда.

А потом, расчувствовавшись, и вовсе предложил Зеленскому вместе — Польше и Украине — "увековечить память тех, кто боролся против СССР".

"Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского… С одной стороны был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело", — сказал польский президент.

Зеленский пока прямого ответа не дал (во всяком случае стоя перед камерами), а лишь перечислил заслуги украинцев-освободителей Освенцима:

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", — рассказывал он.

И, конечно, "забыл", что командовал всей операцией русский маршал Иван Конев из Вологды.

Обвинения в Холокосте

А финальным аккордом речи Зеленского стало заявление о том, что "в Холокосте виноваты оба тоталитарных режима". Вот так, вместе

  • Германия, которая массово убивала евреев
  • СССР, который прекратил этил убийства.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — сказал украинский президент.

Темы ссср освенцим анджей дуда украинский фронт владимир зеленский
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