Выступая на брифинге в Польше, президент Зеленский "выставил себя идиотом".

Так считает Сергей Белашко, украинский политолог, судя по посту, опубликованному им в Facebook.

Напомним, что вчера находящийся с рабочим визитом в Польше Владимир Зеленский принимал участие в мероприятии, посвященном 75-ой годовщине освобождения Освенцима. И на совместном с польским президентом Анджеем Дудой брифинге много говорил о том, что освободили узников концентрационного лагеря украинцы, а СССР — один из двух виновников Холокоста. (Подробнее об этом — здесь).

"Посмотрел брифинг Дуды и Зеленского… Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ. Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чём это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели", — оценил президентское выступление политолог.

Пользователи соцсети, в большинстве своем, с автором поста согласны полностью.

"Он себя уже столько раз выставлял идиотом, что встает вопрос: а не является ли он им в действительности?", — пишет в комментарии Катерина Берлізова.

"Если читал и не думал- идиот. Если думал- подлец. Для нас выбор небольшой", — считает Марина Пакуль.

"Если и дальше так пойдёт, то зямик войну Марсу объявит читая текст на открытие какого ни будь сельского клуба на Тернопильщини", — Марина Маркова.