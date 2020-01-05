В Иране предложили заплатить 80 миллионов долларов за убийство Трампа

Убийство иранского генерала Кассема Сулеймани может "дорого обойтись" Соединенным Штатам. Государственное телевидение Ирана открытым текстом заявило о том, что страна готова заплатить за убийство американского президента Дональда Трампа.

И прямо в эфире была озвучена сумма "гонорара" — 80 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Mirror.

"На телеканале объявили, что, поскольку население Ирана — 80 миллионов человек, то можно собрать по доллару с каждого и заплатить тому, кто убьет американского лидера", — написано в материале газеты.

Автор статьи отмечает, что это заявление прозвучало во время трансляции церемонии прощания с Сулеймани.

Напомним, иранский генерал был убит 3 января во время ракетного удара по багдадскому аэропорту. В самих Штатах не отрицают того, что гибель иранского командующего была спланированной акцией. Ее "автором" в Конгрессе назвали Трампа и обвинили его в нарушении международного права.

МИД России назвал убийство Сулеймани "авантюрным шагом" и предупредил, что это "приведет к росту напряженности во всем регионе".

Однако, Трамп абсолютно уверен в своей правоте и пригрозил, что Штаты "навели оружие" на 52 цели в Иране. И, несмотря на требования вывести из страны американские войска, усилил контингент еще 4,2 тысячами солдат. В ответ Иран готовит удары по объектам США.

Читайте также:

Убийство Сулеймани: причины и последствия