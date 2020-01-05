Убийство Сулеймани: причины и последствия

Что случилось

В ночь на 3 января 2020 года в результате удара ВВС США погиб генерал Касем Сулеймани, командир подразделения "Аль-Кудс" — де-факто сил специальных операций Ирана.

Кем был Сулеймани?

Роль покойного Касема Сулеймани была намного значительнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. По мнению телеканала CNN (в данном случае ему вполне можно доверять) генерал считался вторым по влиянию лицом в Иране — после иранского духовного лидера Али Хаменеи, и вместе с тем перед президентом Хасаном Рухани.

Выходец из бедной крестьянской семьи, поддержавший идеи Исламской революции 1979 года, Сулеймани сделал головокружительную карьеру в ее Корпусе стражей (КСИР). Встретив Ирано-иракскую войну 1980-1988 гг. лейтенантом, он подошел к ее окончанию командиром дивизии.

Именно в этот период Сулеймани прославился своим талантом по формированию широкой агентурной сети среди противника с опорой на шиитские общины и организацией тайных операций. Благодаря этому, в 1998 году генерал возглавил "Аль-Кудс" — элитное подразделение КСИР, представляющее собой силы специальных операций.

За двадцать лет руководства "Аль-Кудс" Сулеймани удалось фактически создать "шиитский полумесяц" в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Его успехи в военной дипломатии позволили ряду западных экспертов говорить, что именно Сулеймани в ходе визита в Москву в 2015 году удалось убедить российское руководство в необходимости проведения военной операции в Сирии.

С этим сложно согласиться, поскольку наша страна вступила в войну после официального обращения президента САР Башара Асада. Однако, с самого начала залогом успеха операции сирийских правительственных войск послужила тесная координация как с ВКС России, так и с про-иранскими прокси-подразделениями.

Немного о большой политике

Говорить о государственном деятеле такого масштаба невозможно без привязки к самой его стране. В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада Тегеран умудрился значительно усилить свое влияние на Ближнем Востоке и стать одним из ключевых игроков в регионе.

Все это, разумеется, не устраивало строителей однополярного мира, бесславно завершивших войну в Ираке. Кроме того, до Ирана не докатилась "арабская весна", повергшая в хаос целый ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки. А сильное персидское государство с централизованной властью, развивающее ядерные технологии, крайне нервировало США и их союзников в Европе и арабском мире.

Крупным дипломатическим достижением Ирана стало июльское соглашение 2015 года, результатом которого стало подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривающего допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада.

Однако, избрание президентом США Дональда Трампа во многом предопределило антииранский вектор в ближневосточной политике Вашингтона. В 2018 году Трамп заявил об отказе поддержки СВПД и дальнейших санкциях против Ирана, а в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией.

Другой характерной чертой ближневосточной политики Трампа является применение силы даже в тех случаях, когда повод для агрессии сомнителен. Яркий пример — ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля 2017 года в ответ на якобы имевший место случай применения сирийскими властями химического оружия в Хан-Шейхуне. Стоит ли говорить, что обвиняя Дамаск в причастности к данному инциденту, американская сторона ссылается на ничем не подкрепленные засекреченные разведданные.

Убийство

Убийству Касема Сулеймани предшествовала атака 27 декабря на американскую военную базу в районе населенного пункта Киркук, в результате которой погиб один военнослужащий. Кроме того, США поспешили обвинить Иран в организации беспорядков в Ираке, в ходе которых произошло нападение на американское посольство в Багдаде.

Трамп пригрозил Тегерану жесткими ответными мерами, которые последовали незамедлительно.

В ночь на пятницу 3 января ВВС США нанесли удар по окрестностям международного аэропорта Багдада. Целью удара, нанесенного предположительно беспилотным летательным аппаратом, стали два автомобиля. Жертвами удара стали по меньшей мере семь человек, среди которых — Касем Сулеймани и иракский полевой командир Абу Махди аль-Махандис.

Операция по уничтожению Сулеймани разрабатывалась помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, госсекретарем Майклом Помпео, исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома Миком Малвейни и вице-президентом Майклом Пенсом под личным руководством президента Трампа. При этом о ее проведении не были уведомлены ни Конгресс США, ни иракские власти.

Реакция и возможные последствия

Сегодня только ленивый не проводит параллель между уничтожением Сулеймани и убийством эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Поисковые агрегаторы переполнены запросами о "третьей мировой войне".

В целом, реакция международного сообщества на удар по Багдаду пока вполне логична и прогнозируема. Аятолла Али Хаменеи объявил о неминуемом возмездии, Россия, Иран и ряд других государств осудили действия США. Израиль поддержал удар, объявив о том, что Сулеймани планировал очередные атаки.

Неоднозначно отреагировали в самих Соединенных Штатах. Бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор-республиканец Марко Рубио и спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, а также кандидат в президенты США, сенатор-демократ Берни Сандерс осудили действия Трампа, назвав их безрассудными и импульсивными.

Выводы

Несмотря на кажущиеся внезапными и необдуманными, действия американского президента глубоко просчитаны. В их реализации Трампу помогают консультанты — те самые разработчики операции. Ее проведением американцы продемонстрировали, что могут делать все, что им заблагорассудится практически с любым оппонентом, снижающим их влияние на Ближнем Востоке, да и в любой точке земного шара.

Ликвидация сложного, талантливого противника без предупреждения заинтересованных государственных органов спровоцировала также резкий рост цен на нефть и золото. В данном случае речь несомненно идет о личной выгоде для ряда представителей американской элиты, лоббирующих боевые действия в нефтеносных регионах.

Усиление сложного положения Ирана на международной арене автоматически нагнетает давление во внутриполитических кругах в самом персидском государстве. Тегеран оказался перед выбором: адекватно отреагировать на действия Вашингтона он не в состоянии, как бы этого не требовали радикальные активисты.

У Ирана нет технических возможностей воздействовать напрямую на кого-либо из влиятельных американцев. Разве что руками своих прокси уничтожать на территории Ирака и Сирии военнослужащих США, которые для Белого дома — не более, чем разменная монета.

При этом аятолле Али Хаменеи, командующему КСИР Хосейну Салами и другим влиятельным иранцам так или иначе придется чем-то подкреплять свои слова о неотвратимом возмездии. Иначе существует угроза потери народного доверия.

Третьей мировой из-за убийства Сулеймани не произойдет: у Ирана нет союзников, способных на военные действия с США. Возможны осуществление кибератак, одиночных терактов на американских военных базах без прямого участия иранских подразделений, боестолкновения прокси-подразделений всех мастей в Сирии и Ираке. Но не более того.

Необходима консолидация всех политических оппонентов США. Создавать очередной антиамериканский военно-политический блок нет необходимости, однако, смотреть, с какой легкостью Trump & Co творят беспредел в любой точке земного шара, нельзя.

С Вашингтоном и его союзниками бессмысленно разговаривать языком доказательств. Запад будет разговаривать на равных только с сильным соперником, готовым к адекватному ответу.

Вместо послесловия

Пока писался этот материал, в телеграм-каналах пошли "инсайды" — в наших спецслужбах, мол, не скорбят о гибели Сулеймани: слишком разные у нас интересы. Ему вменялось продвижение позиции китайских партнеров, нескоординированные с Россией действия в Сирии и прочее.

Коллеги, когда пишете о деятеле такого масштаба, надо пытаться мыслить, глядя с высоты интересов государства.

Сегодня ближневосточную ситуацию реально формируют страны-гаранты Астанинских соглашений — Россия, Иран и Турция. Государства, которые смогли между собой договориться вопреки имеющимся разногласиям.

Разумеется, это не устраивает мирового полицейского, коим мнит себя Вашингтон. Отсюда и попытки навести порядок присущими американцам методами, известными всему миру со времен войн в Корее и Вьетнаме.

Пару слов о самом погибшем. Именно Сулеймани был одним из руководителей операции по поиску и спасению российских военных летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина в Сирии. При катапультировании, подполковник Пешков попал под обстрел и погиб, а капитану Мурахтину удалось скрыться в лесопосадке. В результате спецоперации одному российскому офицеру удалось выжить и вернуться в ряды Вооруженных Сил, а тело командира бомбардировщика Су-24 было доставлено на Родину.

Во многих других случаях решительные действия генерала Сулеймани помогали российским военным советникам выполнять задачи по восстановлению мира в Сирийской Арабской Республике.

Пусть земля ему будет пухом. Ну и всего, что положено в шиитском раю.

Спи спокойно, Касем Сулеймани.