МИД РФ: убийство генерала Сулеймани - авантюрный шаг США

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования иранскому народу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

Российские дипломаты отметили, что Сулеймани преданно служил и защищал национальные интересы Ирана, а действия Соединенных Штатов назвали "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе".

Американцы бомбили Багдад в целях самообороны

Ранее стало известно, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб во время ракетного удара по аэропорту в Багдаде.

Подтвердил эту информацию Пентагон своим официальным заявлением, в котором говорилось, что удар был нанесен по распоряжению президента США в оборонительных целях и для защиты американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вашингтон обвинил Касема Сулеймани в поддержке акций протеста, которые проходили на этой неделе перед американским посольством в Багдаде.