Верховная рада Украины рассмотрит закон об особом статусе Донбасса

Сегодня украинские парламентарии будут обсуждать судьбу Донбасса. В повестку дня заседания Рады внесен вопрос о продлении на год закона "об особом статусе" региона.

Об этом сообщил Александр Корниенко, первый замглавы фракции партии "Слуга народа".

Ранее, напомним, руководство ЛНР указало на то, что закон, о котором будет идти речь на заседании сегодня, "не соответствует Минским соглашениям" и юридически никак не связан с "формулой Штайнмайера", реализация пунктов которой является обязательной по итогам саммита в Париже, "так как не имплементирован в украинскую конституцию".

Родион Мирошник, представлявший Луганскую республику в Минске, говорил о том, что так называемый "особый статус", согласно Минским соглашениям, должен быть закреплен в Конституции Незалежной. В противном случае — как это есть сейчас — это "странный законодательный рудимент", противоречащий основному закону. И отменить его может суд в любой момент.

Поэтому, подчеркивают в ЛНР и ДНР, разговор об "особом статусе" станет предметным только после того, как "Зеленский и его монобольшинство добьются изменений в украинской Конституции.

Напомним, что ранее, сразу после саммита в Париже, Владимир Зеленский уже говорил о том, что закон "об особом статусе Донбасса" — временный. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.