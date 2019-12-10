В Киеве считают, что переговоры в Париже прошли успешно

Прошедший вчера в Париже саммит "нормандской четверки" приковал к себе, без преувеличения, внимание всей мировой общественности. А на самой Украине, проблемы которой обсуждали лидеры четырех стран — Франции, Германии, России и, конечно, самой Незалежной — весь период подготовки к встрече лидеров страсти кипели нешуточные.

И вот все позади. Обмен мнениями состоялся, направление дальнейшего движения определено.

В Киеве считают, что переговоры в Париже "прошли успешно". Об этом рассказала Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Зеленского.

Предвидя шквал обсуждений переговоров, Мендель заявила: "Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации будет неправдой. На самом деле переговоры прошли очень успешно".

Она подчеркнула, что Владимир Зеленский за столом переговоров изложил свое видение обозначенных в повестке вопросов: о возвращении пленных, прекращении огня на линии соприкосновения, передаче Киеву контроля над участком границы с РФ в зоне конфликта. Вопрос Крыма — "больной" для Украины — на встрече "нормандской четверки", особо отметила Мендель, "не обсуждался".

"Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно", — сказала пресс-секретарь президента.