Власти Франции расценили слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана о Эмманюэле Макроне оскорблением. Об этом сообщило министерство иностранных дел Франции. В заявлении ведомства утверждается, что страна расценивает слова Эрдогана не как политическое заявление, а как оскорбление.
Также МИД Франции вызвал турецкого посла, чтобы тот объяснил действия Анкары.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о резком заявлении Эрдогана в отношении Макрона.
Ранее президент Франции дал интервью журналу The Economist, в котором рассказал об отсутствии в НАТО координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержали столь резкое заявление Макрона.
"Турция очень много значит для НАТО. Макрон заявил о смерти мозга НАТО, но уважаемому президенту нужно проверить собственный мозг, поскольку такие заявления могут делать только люди, у которых как раз и умер мозг", - заявил Эрдоган.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.