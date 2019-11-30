Французы оскорбились высказыванием Эрдогана о Макроне

Власти Франции расценили слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана о Эмманюэле Макроне оскорблением. Об этом сообщило министерство иностранных дел Франции. В заявлении ведомства утверждается, что страна расценивает слова Эрдогана не как политическое заявление, а как оскорбление.

Также МИД Франции вызвал турецкого посла, чтобы тот объяснил действия Анкары.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о резком заявлении Эрдогана в отношении Макрона.

Ранее президент Франции дал интервью журналу The Economist, в котором рассказал об отсутствии в НАТО координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержали столь резкое заявление Макрона.