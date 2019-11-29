Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Лидер Турции посоветовал Макрону "проверить свой мозг".
Ранее президент Франции дал интервью журналу The Economist, в котором рассказал об отсутствии в НАТО координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержали столь резкое заявление Макрона.
"Турция очень много значит для НАТО. Макрон заявил о смерти мозга НАТО, но уважаемому президенту нужно проверить собственный мозг, поскольку такие заявления могут делать только люди, у которых как раз и умер мозг", - заявил Эрдоган.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.