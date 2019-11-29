Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свой мозг"

Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Лидер Турции посоветовал Макрону "проверить свой мозг".

Ранее президент Франции дал интервью журналу The Economist, в котором рассказал об отсутствии в НАТО координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержали столь резкое заявление Макрона.