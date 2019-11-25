Пушков: трибунал по инциденту в Керченском проливе необходим

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя решение России вынести расследование инцидента, произошедшего год назад в Керченском проливе, в международный общественный трибунал, чтобы мир узнал наконец правду, заявил, что считает такой шаг "верным и необходимым".

По словам председателя комиссии Совфеда по информационной политике, трибунал не только установит закономерность действий России, но и наглядно продемонстрирует мировой общественности, как тогдашний президент Незалежной едва не втянул свою страну в военный конфликт ради того, чтобы набрать "очки" перед выборами.

"И заодно всем станут ясны мотивы агрессивных заступников Украины, которые сразу набросились с обвинениями на Россию", — написал на своей страничке в Twitter сенатор.

Напомним, что 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и, игнорируя наших пограничников, попытались пройти под Крымским мостом. Но были задержаны. И вернулись "домой" только год спустя. И даже этот акт доброй воли со стороны России Украина умудрилась превратить в фарс, заявляя о том, что с кораблей "украли унитазы".

И даже после того, как ложь раскрылась, тема корабельных клозетов не исчерпана. Об этом читайте на сайте.