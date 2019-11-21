В ответ на требования "вернуть унитазы" ФСБ предъявила видео

После заявления командующего ВМФ Украины о том, что, якобы, российская сторона «разграбила» корабли, которые вернула после годового ареста, демонтировав с них унитазы, мировое сообщество в лице пользователей интернета разделилось на 2 лагеря.

Пока одни гневно требуют от России «вернуть награбленное», другие откровенно потешаются над Незалежной и ее президентом, пообещавшим «украденные с кораблей унитазы» возвратить на место.

Россия официально никак не отреагировала на очередные провокационные заявления соседа. Хотя отдельные ироничные комментарии, как уже рассказывала Правда.ру, конечно, были.

И вот, по-видимому, лопнуло терпение у ФСБ. И в ведомстве резко прокомментировали «туалетные претензии» Украины, заявив, что корабли были «переданы в нормальном состоянии». И подчеркнули, что раз уж украинские моряки «смогли угробить» их и растерять сантехнику за время короткого перехода от Крыма до Очакова, то это проблема Незалежной.

И как аргумент приложили видеозапись, на которой детально - как предвидели очередную провокацию! - видны, помимо прочего, и пресловутые унитазы.