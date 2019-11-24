В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак выдвинул новую версию похищения унитазов с украинских военных кораблей, полученных от России. Он пояснил, что во время приема кораблей от российской стороны был составлен акт приема-передачи, в котором все пропавшие предметы находились на своих местах.

"Как военный человек я могу понять, зачем с военных кораблей сняли средства связи. Но зачем было снимать гальюны - я не понимаю. С учетом того, что с буксира "Яны Капу" были демонтированы даже медные трубопроводы, то делаю вывод, что за пропажу предметов с кораблей ответственны мародеры", - предположил Хомчак.

Глава Генштаба Украины также рассказал о будущем полученных от России кораблей. По его словам, в ближайшее время суда будут полностью отремонтированы и продолжат службу в военно-морском флоте.