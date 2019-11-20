Украина обвинила Россию в краже унитазов с военных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на военных украинских кораблях, которые были возвращены Россией, отсутствуют унитазы. По его словам, сейчас суда подходят к украинским территориальным водам.

"Своим ходом они не идут. Их буксируют. Российская сторона фактически убила корабли. С них поснимали розетки, плафоны и унитазы. Так поступают только варвары", - рассказал Воронченко.

Командующий ВМС Украины пообещал "показать всему миру", как сейчас выглядят корабли, которые год провели в Керчи.