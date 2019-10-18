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Источник Правда.Ру

"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

Мир » Бывший СССР » Украина print

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Это была реакция на заявление главы Газпрома Алексея Миллера, который сообщил, что Киев уведомили о необходимости решить спорные вопросы в суде до заключения нового контракта.

До этого украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев против пролонгации контракта по транзиту газа с РФ на один год, так как Украина планирует подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".

Кроме того, "Нафтогаз Украины" предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие 5 лет.

Фото: pravda.ru

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Темы газ украина транзит юрий витренко алексей миллера нафтогаз. газпром
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"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
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