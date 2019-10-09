"Газпром" Европе: не бойтесь США

"Газпром" сохраняет спокойствие при давлении властей США и "Нафтогаза" на "Северный поток-2". Положение на рынке газового монополиста России стабильно хорошее.

Министр энергетики США Рик Перри предупредил в понедельник, что строительство газопровода "Северный поток-2" увеличит влияние России на внешнюю политику Европы. Как заявил глава министерства на энергетическом форуме в Вильнюсе, из-за российского проекта "Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками".

По словам Перри, газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину". "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", — подчеркнул Перри.

Конечно, США ничуть не обеспокоены энергетической безопасностью Украины и Европы, просто они хотели бы продавать им свой СПГ. Перрии заявил, что поставляемый США сжиженный природный газ (СПГ) является подходящим выбором для Литвы, которая хочет иметь надежного поставщика и энергетического партнера. И не только Литвы, надо думать.

Однако, доля СПГ в общем объеме поставок газа в Европу в прошлом году составляла всего восемь процентов. А львиная доля из этих процентов приходилась на Катар и российскую энергетическую группу "Новатэк". Рыночная же доля поставок "Газпрома" в 2018 году по трубопроводам, напротив, увеличилась с 34 до 37 процентов. Ввиду того, что добыча газа в Северном море будет постепенно снижаться в ближайшие десятилетия, присутствие "Газпрома" на рынке Европы будет только увеличиваться.

"Газпром" является и остается бесспорным лидером в мировом газовом бизнесе. Из-за стратегически продуманного расширения деятельности — прежде всего в Китай — велика вероятность того, что продажи и прибыль будут устойчиво расти.

Немецкие партнеры "Газпрома" тоже спокойны, они утверждают, что нет необходимости искать дополнительные альтернативные маршруты для газопровода "Северный поток-2", поскольку есть хорошие шансы получить разрешение на строительство у Дании, сообщил ТАСС в четверг глава OMV Райнер Зеле.

Марио Мерен, глава немецкой Wintershall, выразил уверенность в интервью телеканалу "Россия — 24" на Петербургском международном газовом форуме, что Дания, если она будет следовать европейским правилам, в какой-то момент даст разрешение [на строительство газопровода]. Я бы не хотел думать о другом развитии событий. Компании, ответственные за проект, ожидают получить это одобрение в конце этого года ".

Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу по вопросу транзита газа через Украину после 2019 года с уполномоченным представителем правительства Германии Георгом Графом Вальдерзее, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Как отмечает "Газпром", в настоящее время Украина ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, чтобы заключить с Гапромом новое соглашение по транзиту. Миллер указал, что качественное прохождение новым украинским оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

"Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям", — говорится в сообщении.

Однако Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом" после 2019 года. Таким образом, Украина может выпасть из транзитеров газа в Европу, отсюда понятно, что европейцы будут форсировать строительство "Северного потока -2", опираясь на мощь "Газпрома" и его обещание достроить газопровод во что бы то ни стало.

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