"Газпрому" отключили импортное оборудование через спутник

Компрессоры LMF австрийского производства, которые ранее закупал "Газпром", отключили через спутник.

Одним из предприятий стал казанский "Компрессор". Здесь было предложено внедрить мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов, сообщает "Интерфакс".

Павел Крылов, начальник департамента 335 "Газпрома" выступил в поддержку идеи и сообщила, что оборудование австрийского производителя "стоит мертвым грузом". Он пожаловался, что оборудование дистанционно отключили через спутник, и оно просто в металлолом превратились.

Крылов отметил, что компания заинтересована в оборудовании предприятия из Казани.

По словам Виталия Маркелова, заместителя председателя правления "Газпрома", устройство по своим экономическим показателям превосходит зарубежные аналоги.

Неизвестно, по какой причине было отключено оборудование. Возможно, это связано с экстерриториальными санкциями США в отношении "Газпрома".

Фото: pravda.ru

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